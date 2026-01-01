Balade contée Au temps des Galvachers Mairie Anost

Balade contée Au temps des Galvachers

Durant une balade d’1h30, vous partirez à la découverte des Galvachers, de leur histoire, de leur vie…

Que reste t’il aujourd’hui de leur histoire ?

De l’Histoire de ces hommes qui partaient, 6 mois durant, proposer leurs services loin de leur Morvan.

Qui se souvient de leurs chants ? De la façon dont ils menaient leurs bœufs ?

De ces kilomètres parcourus pour espérer un revenu impensable chez eux ?

La mémoire des derniers Galvachers reposent désormais entre les pages de différents ouvrages.

Mais pour que l’histoire perdure, il faut la raconter encore et encore. Alors n’hésitez plus et venez remonter le temps avec notre guide Clémentine. Partez à la (re)découverte de ces hommes emblématiques du Morvan en parcourant la Maison des Galvachers, ainsi que la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne au sein du village d’Anost, lieu incontournable dans l’histoire de la Galvache.

L’entrée à la Maison du Patrimoine Orale est inclus. .

