Balade contée au Verger Conservatoire de Saint-Dégan Brech

Balade contée au Verger Conservatoire de Saint-Dégan

Verger conservatoire de Saint-Dégan Brech Morbihan

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-17 2026-06-10 2026-06-24

Partez pour une balade contée parmi les pommiers et le long des sentiers boisés, à la découverte du verger conservatoire de Saint-Dégan, en vous laissant emporter par des histoires de pommes, d’arbres et d’autres secrets. A partir de 8 ans. .

Verger conservatoire de Saint-Dégan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00

