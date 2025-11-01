Balade contée aux chandelles dans le château de Valleroy Château de Valleroy Vallerois-le-Bois

Château de Valleroy 5 Rue du Château Vallerois-le-Bois Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01 21:00:00

2025-11-01

Halloween au château de Valleroy à Vallerois le Bois balade médiévale contée au chandelles dans le château, vin chaud et jus de pomme à la cannelle, soupe de sorcière à la citrouille. .

Château de Valleroy 5 Rue du Château Vallerois-le-Bois 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 75 46 68 lesborsotti@gmail.com

Balade contée aux chandelles dans le château de Valleroy

