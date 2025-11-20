Balade contée aux couleurs de l’Afrique Rendez-vous devant le portail de l’entrée principale du parc (à la croisée de l’avenue du fort louis et de l’allée du mail ) La Rochelle

Balade contée aux couleurs de l’Afrique

Rendez-vous devant le portail de l’entrée principale du parc (à la croisée de l’avenue du fort louis et de l’allée du mail ) Parc Franck Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

La conteuse Marion Madelénat de l’association AMI, vous propose une balade contée dans le Parc Franck Delmas.

.

Rendez-vous devant le portail de l’entrée principale du parc (à la croisée de l’avenue du fort louis et de l’allée du mail ) Parc Franck Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68

English : Storytelling walk with the colours of Africa

Storyteller Marion Madelénat, from the AMI association, takes you on a storytelling tour of Parc Franck Delmas.

German : Erzählspaziergang in den Farben Afrikas

Die Märchenerzählerin Marion Madelénat vom Verein AMI lädt Sie zu einem Märchenspaziergang im Park Franck Delmas ein.

Italiano :

La narratrice Marion Madelénat dell’associazione AMI vi accompagnerà in un tour di narrazione nel Parc Franck Delmas.

Espanol : Paseo narrado con los colores de África

La cuentacuentos Marion Madelénat, de la asociación AMI, le llevará a conocer el Parque Franck Delmas.

L’événement Balade contée aux couleurs de l’Afrique La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-15 par Nous La Rochelle