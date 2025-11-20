Balade contée aux couleurs de l’Afrique Rendez-vous devant le portail de l’entrée principale du parc (à la croisée de l’avenue du fort louis et de l’allée du mail ) La Rochelle
Rendez-vous devant le portail de l'entrée principale du parc (à la croisée de l'avenue du fort louis et de l'allée du mail ) Parc Franck Delmas La Rochelle Charente-Maritime
2025-12-30
fin : 2025-12-30
2025-12-30
La conteuse Marion Madelénat de l’association AMI, vous propose une balade contée dans le Parc Franck Delmas.
Parc Franck Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Storytelling walk with the colours of Africa
Storyteller Marion Madelénat, from the AMI association, takes you on a storytelling tour of Parc Franck Delmas.
German : Erzählspaziergang in den Farben Afrikas
Die Märchenerzählerin Marion Madelénat vom Verein AMI lädt Sie zu einem Märchenspaziergang im Park Franck Delmas ein.
Italiano :
La narratrice Marion Madelénat dell’associazione AMI vi accompagnerà in un tour di narrazione nel Parc Franck Delmas.
Espanol : Paseo narrado con los colores de África
La cuentacuentos Marion Madelénat, de la asociación AMI, le llevará a conocer el Parque Franck Delmas.
