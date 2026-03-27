Balade contée aux Elixirs de Terre Mère

2 Chem. du Lavoir Verneuil Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Aux Élexirs de Terre Mère, partez en balade contée avec LilyRose et laissez la magie des plantes vous murmurer leurs secrets.

Le dimanche 12 avril à 10h30, partez pour une balade contée à Verneuil et découvrez les plantes qui nous entourent autrement, au fil des contes et des histoires de LilyRose.

Cette promenade vous invite à une sensibilisation douce et poétique autour des plantes sauvages, de leurs histoires, de leurs symboliques et de leurs secrets. Un moment hors du temps, entre nature, imagination et transmission, à vivre en plein air et au rythme de la balade.

Réservation obligatoire.

Détails et informations auprès des Élexirs de Terre Mère au 06 98 42 31 47 ou leselixirsdeterremere@laposte.net .

2 Chem. du Lavoir Verneuil 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 98 42 31 47 leselixirsdeterremere@laposte.net

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English :

At Les Élexirs de Terre Mère, take a storytelling stroll with LilyRose and let the magic of plants whisper their secrets to you.

L’événement Balade contée aux Elixirs de Terre Mère Verneuil a été mis à jour le 2026-03-27 par PIT LE DUNOIS