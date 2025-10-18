Balade contée aux flambeaux Bogny-sur-Meuse

Balade contée aux flambeaux Bogny-sur-Meuse samedi 18 octobre 2025.

Balade contée aux flambeaux

Platelle des 4 fils Aymon Bogny-sur-Meuse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Samedi 18 octobre, balade contée aux flambeaux avec la Compagnie légendaire des 4 fils Aymon au départ du parking de la Platelle à 18hParcours facile, buvette et petite restauration, libre participation

.

Platelle des 4 fils Aymon Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 6 09 85 08 18

English :

Saturday, October 18, torchlit storytelling walk with the Compagnie légendaire des 4 fils Aymon departing from the Platelle parking lot at 6 p.m.-Easy route, refreshments and snacks, free participation

German :

Samstag, 18. Oktober, Märchenwanderung mit Fackeln mit der Compagnie légendaire des 4 fils Aymon ab dem Parkplatz La Platelle um 18 UhrEinfache Strecke, Getränkestand und kleine Verpflegung, freie Teilnahme

Italiano :

Sabato 18 ottobre, fiaccolata con la Compagnie légendaire des 4 fils Aymon, con partenza dal parcheggio della Platelle alle 18. Percorso facile, bar e snack, ingresso libero

Espanol :

Sábado 18 de octubre, cuentacuentos iluminado con antorchas con la Compagnie légendaire des 4 fils Aymon, salida del aparcamiento de la Platelle a las 18.00 h. Recorrido fácil, bar y tentempiés, entrada gratuita

L’événement Balade contée aux flambeaux Bogny-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-10-14 par Ardennes Tourisme