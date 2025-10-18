Balade contée aux flambeaux Bogny-sur-Meuse
Balade contée aux flambeaux Bogny-sur-Meuse samedi 18 octobre 2025.
Balade contée aux flambeaux
Platelle des 4 fils Aymon Bogny-sur-Meuse Ardennes
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Samedi 18 octobre, balade contée aux flambeaux avec la Compagnie légendaire des 4 fils Aymon au départ du parking de la Platelle à 18hParcours facile, buvette et petite restauration, libre participation
Platelle des 4 fils Aymon Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 6 09 85 08 18
English :
Saturday, October 18, torchlit storytelling walk with the Compagnie légendaire des 4 fils Aymon departing from the Platelle parking lot at 6 p.m.-Easy route, refreshments and snacks, free participation
German :
Samstag, 18. Oktober, Märchenwanderung mit Fackeln mit der Compagnie légendaire des 4 fils Aymon ab dem Parkplatz La Platelle um 18 UhrEinfache Strecke, Getränkestand und kleine Verpflegung, freie Teilnahme
Italiano :
Sabato 18 ottobre, fiaccolata con la Compagnie légendaire des 4 fils Aymon, con partenza dal parcheggio della Platelle alle 18. Percorso facile, bar e snack, ingresso libero
Espanol :
Sábado 18 de octubre, cuentacuentos iluminado con antorchas con la Compagnie légendaire des 4 fils Aymon, salida del aparcamiento de la Platelle a las 18.00 h. Recorrido fácil, bar y tentempiés, entrada gratuita
