Balade contée aux flambeaux Montrozier

Balade contée aux flambeaux Montrozier samedi 27 septembre 2025.

Balade contée aux flambeaux

Salle communale de Grioudas Montrozier Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Avec Yves Lavernhe, conteur.

Jadis, dans nos campagnes, les anciens se réunissaient au coin du feu pour passer les longues soirées d’automne ou d’hiver. Lors de ces veillées, famille et amis s’y racontaient la vie du village, les histoires des temps passés…

C’est dans ce même esprit de convivialité et de partage qu’Yves Lavernhe, conteur de son état, viendra de par chez nous. Dans une main, une besace pleine d’histoires dépoussiérées, et dans l’autre, un accordéon à l’humeur joyeuse. De quoi animer la balade aux flambeaux que vous propose la Gageothèque pour accueillir l’automne. Il y en aura pour tous, petits comme grands, et pour tous les goûts un « mescladis » de contes. Des drôles, des gourmands, des pleins d’amour, d’autres plus imaginaires…

Venez donc vous promener avec nous à la tombée du jour, entre rêves et réalités, le samedi 27 septembre à Grioudas. Rendez-vous vous est donné à 20h00 à la salle communale dudit hameau. La participation est gratuite, et un verre de l’amitié clôturera ce beau moment. Un repli dans ladite salle est prévu en cas de mauvais temps. .

Salle communale de Grioudas Montrozier 12630 Aveyron Occitanie

English :

With Yves Lavernhe, storyteller.

German :

Mit Yves Lavernhe, Erzähler.

Italiano :

Con Yves Lavernhe, narratore.

Espanol :

Con Yves Lavernhe, narrador.

L’événement Balade contée aux flambeaux Montrozier a été mis à jour le 2025-09-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)