Balade contée aux flambeaux Cour de l’école maternelle Mouchard

Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
L’association de parents d’élèves de l’école de Mouchard organise une balade contée aux flambeaux OUVERTE A TOUS avec la présence d’une conteuse professionnelle (Emmanuelle Minary). Les flambeaux sont offerts aux enfants.
Le départ se fera à 18h dans la cour de l’école maternelle de Mouchard.
Le Père Noel nous attendra à l’arrivée. Buvette et vente de paninis et crêpes seront proposées.
2/3 du parcours seront accessibles aux poussettes et PMR. Chaussures imperméables recommandées.
Départ 18h .
Cour de l’école maternelle 1 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté
