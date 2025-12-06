Balade contée aux flambeaux Cour de l’école maternelle Mouchard

Balade contée aux flambeaux

Cour de l’école maternelle 1 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’association de parents d’élèves de l’école de Mouchard organise une balade contée aux flambeaux OUVERTE A TOUS avec la présence d’une conteuse professionnelle (Emmanuelle Minary). Les flambeaux sont offerts aux enfants.

Le départ se fera à 18h dans la cour de l’école maternelle de Mouchard.

Le Père Noel nous attendra à l’arrivée. Buvette et vente de paninis et crêpes seront proposées.

2/3 du parcours seront accessibles aux poussettes et PMR. Chaussures imperméables recommandées.

Horaires

Départ 18h .

Cour de l’école maternelle 1 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Balade contée aux flambeaux

German : Balade contée aux flambeaux

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade contée aux flambeaux Mouchard a été mis à jour le 2025-11-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR