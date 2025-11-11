Balade contée aux flambeaux Taillette

Balade contée aux flambeaux

Salle municipale Taillette Ardennes

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Départ groupé à 18h30Parcours de 4km avec un conte de Noël durant la balade, accueil et animation après la promenade, vente de bâtons lumineux sur place. Petite restauration soupe à l’oignon, croque-monsieur, vin chaud, bières 2€50 avec un vin chaud compris et 1.50 pour les moins de 12 ans avec un chocolat chaud compris.

Salle municipale Taillette 08230 Ardennes Grand Est +33 6 76 20 79 46

English :

Group departures at 6:30pm4km route with a Christmas story during the walk, welcome and entertainment afterwards, glowsticks for sale on site. Snacks: onion soup, croque-monsieur, mulled wine, beer 2.50 with mulled wine included and 1.50 for children under 12 with mulled chocolate included.

German :

Gruppenstart um 18:30 UhrStrecke von 4 km mit einer Weihnachtsgeschichte während des Spaziergangs, Empfang und Unterhaltung nach dem Spaziergang, Verkauf von Leuchtstäben vor Ort. Kleine Snacks: Zwiebelsuppe, Croque Monsieur, Glühwein, Bier 2?50 mit einem Glühwein inbegriffen und 1.50 für Kinder unter 12 Jahren mit einer heißen Schokolade inbegriffen.

Italiano :

Partenza del gruppo alle 18.30Percorso di 4 km con racconto di Natale durante la camminata, accoglienza e intrattenimento dopo la camminata, vendita di bastoncini luminosi sul posto. Merenda: zuppa di cipolle, croque-monsieur, vin brulé, birra 2,50 con vin brulé incluso e 1,50 per i bambini sotto i 12 anni con cioccolata brulé inclusa.

Espanol :

Salida en grupo a las 18.30 h Recorrido de 4 km con un cuento de Navidad durante la marcha, bienvenida y animación después de la marcha, venta de glowsticks in situ. Aperitivos: sopa de cebolla, croque-monsieur, vino caliente, cerveza 2,50 con vino caliente incluido y 1,50 para niños menores de 12 años con chocolate caliente incluido.

