Balade contée aux lampions Fontaine-le-Dun
vendredi 31 juillet 2026 · Fontaine-le-Dun
Informations pratiques
Fontaine-le-Dun
Balade contée aux lampions
Rue Henri Violet Fontaine-le-Dun Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Au fil du chemin à la lumière des lampions, deux conteuse vous entraîneront dans un univers de récits merveilleux, où l’imaginaire se mêle aux murmures de la nuit. Une balade conviviale et poétique, à partager en famille où entre amis, pour redécouvrir le charme de la guinguette sous un autre regard.
Balade sur réservation. .
Rue Henri Violet Fontaine-le-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 82 10 16
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English : Balade contée aux lampions
L’événement Balade contée aux lampions Fontaine-le-Dun a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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