UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fontaine-le-Dun

Balade contée aux lampions Fontaine-le-Dun

vendredi 31 juillet 2026 · Fontaine-le-Dun

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Rue Henri Violet
Ville
76740 Fontaine-le-Dun
Département
Seine-Maritime
Tarif

Fontaine-le-Dun

Balade contée aux lampions

Rue Henri Violet Fontaine-le-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Au fil du chemin à la lumière des lampions, deux conteuse vous entraîneront dans un univers de récits merveilleux, où l’imaginaire se mêle aux murmures de la nuit. Une balade conviviale et poétique, à partager en famille où entre amis, pour redécouvrir le charme de la guinguette sous un autre regard.
Balade sur réservation.   .

Rue Henri Violet Fontaine-le-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 82 10 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade contée aux lampions

L’événement Balade contée aux lampions Fontaine-le-Dun a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

À voir aussi à Fontaine-le-Dun (Seine-Maritime)