Informations pratiques

Fontaine-le-Dun

Balade contée aux lampions

Rue Henri Violet Fontaine-le-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Au fil du chemin à la lumière des lampions, deux conteuse vous entraîneront dans un univers de récits merveilleux, où l’imaginaire se mêle aux murmures de la nuit. Une balade conviviale et poétique, à partager en famille où entre amis, pour redécouvrir le charme de la guinguette sous un autre regard.

Balade sur réservation. .

Rue Henri Violet Fontaine-le-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 82 10 16

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English : Balade contée aux lampions

L’événement Balade contée aux lampions Fontaine-le-Dun a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre