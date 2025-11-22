Balade contée aux lanternes Ammerschwihr

Balade contée aux lanternes

Route de Labaroche Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22 17:45:00

Date(s) :

2025-11-22

Balade à la lueur de lanternes pour petits et grands, ponctuée par une belle histoire contée.

Une balade aux lanternes sur les hauteurs du village pour petits et grands. Sur le parcours une pause sera faite pour écouter une histoire racontée par un conteur.

A la fin de la déambulation une collation est offerte aux enfants.

Route de Labaroche Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 12 24 contactville@ammerschwihr.net

English :

A lantern-lit stroll for young and old, punctuated by a beautiful story.

German :

Spaziergang im Schein von Laternen für Groß und Klein, unterbrochen von einer schönen, erzählten Geschichte.

Italiano :

Una passeggiata a lume di lanterna per grandi e piccini, scandita da una bella storia.

Espanol :

Un paseo a la luz de las linternas para grandes y pequeños, amenizado con una bella historia.

