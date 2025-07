Balade contée avec Dame Sidonie Saint-Sixte

Dame Sidonie vous emmène à la découverte du village de Saint-Sixte. A travers un petit tour du village, elle vous racontera son histoire.

Dans le village Saint-Sixte 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 23 31 damesidonie@mailo.com

English : Balade contée avec Dame Sidonie

A day’s hike with picnic lunch on the banks of the Garonne, with visits to remarkable houses, the Port de Bonneau, the towpath, the pebble beach, the gypsy memorial, the bargemen’s church and its treasure, its listed ex-voto in the heart of the chapel.

German : Balade contée avec Dame Sidonie

Ein Wandertag mit Picknick am Ufer der Garonne, mit Besichtigung bemerkenswerter Häuser, des Hafens von Bonneau, des Treidelpfades, des Kieselstrandes, des Zigeunerdenkmals, der Kirche der Schiffer und ihres Schatzes, ihres unter Denkmalschutz stehenden Votivbildes im Herzen der Kapelle.

Italiano :

Dame Sidonie vi farà visitare il villaggio di Saint-Sixte. Vi farà visitare il villaggio e vi racconterà la sua storia.

Espanol : Balade contée avec Dame Sidonie

Un día de paseo con picnic a orillas del Garona, con visitas a algunas casas notables, el Puerto de Bonneau, el camino de sirga, la playa de guijarros, el monumento a los gitanos, la iglesia de los barqueros y su tesoro, su exvoto catalogado como monumento histórico en el corazón de la capilla.

