Balade contée avec Dame Sidonie Saint-Sixte

Balade contée avec Dame Sidonie Saint-Sixte samedi 20 septembre 2025.

Balade contée avec Dame Sidonie

Dans le village Saint-Sixte Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Dame Sidonie vous emmène à la découverte du village de Saint-Sixte. A travers un petit tour du village, elle vous racontera son histoire.

Dame Sidonie vous emmène à la découverte du village de Saint-Sixte. A travers un petit tour du village, elle vous racontera son histoire. .

Dans le village Saint-Sixte 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 23 31 damesidonie@mailo.com

English : Balade contée avec Dame Sidonie

Dame Sidonie takes you on a tour of the village of Saint-Sixte. She’ll take you on a tour of the village and tell you all about its history.

German : Balade contée avec Dame Sidonie

Dame Sidonie nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch das Dorf Saint-Sixte. Bei einem kleinen Rundgang durch das Dorf erzählt sie Ihnen seine Geschichte.

Italiano :

Dame Sidonie vi farà visitare il villaggio di Saint-Sixte. Vi farà visitare il villaggio e vi racconterà la sua storia.

Espanol : Balade contée avec Dame Sidonie

Dame Sidonie le llevará a conocer el pueblo de Saint-Sixte. Le llevará a recorrer el pueblo y le contará toda su historia.

L’événement Balade contée avec Dame Sidonie Saint-Sixte a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Destination Agen