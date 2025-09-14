Balade contée avec Eric, Félix et Mathieu, Cie Luciole et Grillon L’île aux bergères

Balade contée avec Eric, Félix et Mathieu, Cie Luciole et Grillon
Dimanche 14 septembre, 14h30
L'île aux bergères
Maine-et-Loire

spectacle gratuit dans le cadre du festival La Fête des possibles

2025-09-14T14:30:00 – 2025-09-14T15:20:00

Partez en balade avec les P’tites Laines qui vous conteront mille et une merveilles entre Èvre et Loire.

Causeries et spectacles gratuits et sans résa.

L'île aux bergères
île aux bergères, Le Marillais, Mauges-sur-Loire
49410 Le Marillais
Maine-et-Loire
Pays de la Loire
06 22 65 15 36
https://www.facebook.com/fetedespossiblesmauges
lieu privé, ouvert exceptionnellement pour cet événement de la Fête des possibles les 13 et 14 septembre 2025
Parking dans un champ, avant l'île en elle même, à proximité

Partez en balade avec les P’tites Laines qui vous conteront mille et une merveilles entre Èvre et Loire.

©LeNid