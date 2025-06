Balade contée Bain de forêt avec Emmanuelle Filippi-Hahn Pfaffenheim 11 juillet 2025 18:30

Savez-vous que des plantes magiques poussent juste au bord de nos chemins ? Que certaines d’entre elles sont poussières de soleil ou que les plus mal-aimées sont souvent les plus utiles ? Ce qui est sûr, c’est qu’elles ont mille histoires à nous raconter. Mettez vos bonnes chaussures, marchez lentement et surtout, ouvrez vos yeux et vos oreilles !

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

English :

Did you know that magical plants grow right on our doorsteps? That some of them are sun-dust, or that the most unloved are often the most useful? What’s certain is that they have a thousand stories to tell. Put on your good shoes, walk slowly and, above all, open your eyes and ears!

German :

Wusstest du, dass es magische Pflanzen gibt, die direkt an unseren Wegrändern wachsen? Dass einige von ihnen Sonnenstaub sind und dass die am wenigsten geliebten Pflanzen oft die nützlichsten sind? Sicher ist, dass sie uns tausend Geschichten zu erzählen haben. Ziehen Sie Ihre guten Schuhe an, gehen Sie langsam und halten Sie vor allem Ihre Augen und Ohren offen!

Italiano :

Sapevate che le piante magiche crescono proprio lungo i nostri sentieri? Sapevate che alcune di esse sono polvere di sole, e che le più sconosciute sono spesso le più utili? Quel che è certo è che hanno mille storie da raccontare. Indossate le scarpe buone, camminate lentamente e, soprattutto, aprite gli occhi e le orecchie!

Espanol :

¿Sabías que a lo largo de nuestros caminos crecen plantas mágicas? ¿Sabías que algunas son polvo de sol y que las menos queridas son a menudo las más útiles? Lo cierto es que tienen mil historias que contar. Ponte unos buenos zapatos, camina despacio y, sobre todo, ¡abre los ojos y los oídos!

