Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Gourgas

BALADE CONTÉE CRÉPUSCULAIRE

La Plaine Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Une marche poétique à travers la forêt, guidés par des récits, des voix, des chants et des présences artistiques disséminées le long du parcours.

Au cœur de l’été, sous la lumière d’une presque pleine lune, une expérience artistique et humaine singulière.

Retrouvons nous au coucher du soleil (20h30), aux oliviers de la salle des fêtes, pour partir ensemble en voyage vers la nuit. Nous traverserons champs d’oliviers, emprunterons chemins forestiers en quête d’artistes, conteureuses, musiciennes et poétesses qui soulèveront le voile des portes de nos songes.

Cette marche poétique invite les participant·es à cheminer ensemble à travers la forêt, guidés par des récits, des voix, des chants et des présences artistiques disséminées le long du parcours.

De bonnes chaussures, un petit coussin ou un morceau de tapis de sol qui ne craint pas l’herbe, ainsi qu’un petit thermos, seront bienvenus.

Seront proposés

Spectacle Les Empreintes de la Cie La Cour Singulière

Spectacle de conte Pierre de patience, de et par Ludivine Henocq

Concert des Murmurantes avec Ludivine Henocq, Ada Mondes, Morgane Tréheux

Invité surprise au cours de la balade.

4 km de marche accessibles à toutes et tous.

Départ à 20h30 retour vers 00h30.

Buvette et petite restauration au retour .

La Plaine Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 6 88 13 91 68 faivre.benedicte@gmail.com

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English : BALADE CONTÉE CRÉPUSCULAIRE

A poetic walk through the forest, guided by stories, voices, songs, and artistic installations scattered along the route.

L’événement BALADE CONTÉE CRÉPUSCULAIRE Saint-Étienne-de-Gourgas a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC