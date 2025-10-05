Balade contée « Daniel Pennac » Bibliothèque municipale De Payré Valence-en-Poitou

Balade contée « Daniel Pennac » Bibliothèque municipale De Payré Valence-en-Poitou dimanche 5 octobre 2025.

Balade contée « Daniel Pennac » Dimanche 5 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale De Payré Vienne

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T11:00:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T11:00:00

Dimanche 5 octobre 2025

Gratuit

Balade contée « Daniel Pennac »

Rejoignez-nous pour une ou plusieurs étapes

Avec la Compagnie de la Trace

Bibliothèque de Payré : 10h

Bibliothèque de Ceaux : 12h – apportez votre pique-nique

Bibliothèque de Couhé : 14h

Bibliothèque municipale De Payré 6 RUE DES ISLES 86700 Payré Valence-en-Poitou 86700 Payré Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549424722 https://bibliotheques-valenceenpoitou.departement86.fr/ [{« lastProcessedAt »: « 2025-09-17T17:22:09.378Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « bibliotheque@valenceenpoitou.fr », « response »: {« passId »: 345522105, « isPending »: false, « addressId »: 298751}, « venueId »: 151933, « description »: « linked desc », « category »: « FESTIVAL_LIVRE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-17T17:22:09.045Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1768324, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-17T17:22:09.168Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 389641833, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1759651200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-17T17:22:09.377Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/345522105 »}]

Dimanche 5 octobre 2025

©bibliothèquevalenceenpoitou