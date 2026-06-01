Balade contée dans la vallée de l’Aure, Parking à l’arrière de l’église Saint-Aubin, Vaux-sur-Aure

Balade contée dans la vallée de l’Aure 1 juillet – 26 août, certains mercredis Parking à l’arrière de l’église Saint-Aubin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T10:00:00+02:00 – 2026-07-01T13:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T13:00:00+02:00

Entrez dans la magie de la vallée de l’Aure le temps d’une balade guidée. Laissez-vous emporter par les légendes, les murmures des arbres et les histoires anciennes qui peuplent les bords de l’Aure. Au fil du sentier la nature devient théâtre : chaque racine, chaque brise, chaque oiseau semble raconter une histoire….Corinne, naturopathe et guide passionnée vous fera voyager à travers les savoirs populaires, vertus médicinales de la nature d’ici. Une promenade vivante, sensorielle et accessible à toute personne pouvant marcher 8,5 km. Idéale pour apprendre, respirer et se reconnecter à la terre Normande.

(8,5km/3h) – Niveau 2

Parking à l’arrière de l’église Saint-Aubin Parking à l’arrière de l’église Saint-Aubin chemin de l’église VAUX-SUR-AURE Vaux-sur-Aure 14400 Calvados Normandie

Laissez-vous emporter par les légendes, les murmures des arbres et les histoires anciennes !