Balade contée dans la Vallée des Traouïéro Route de randreus Perros-Guirec

Balade contée dans la Vallée des Traouïéro

Route de randreus GPS Lat. 48,813 Long. -3,489 . Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 20:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. Suivez votre conteur Yann Quéré, à travers les chemins boisés et les rochers de granit… Paysages fascinants pour une balade enchantée d’une durée d’environ 2h30.

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds si besoin.

Lampes tempête fournies.

Réservation et paiement obligatoire à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec (pas de réservation par téléphone).

Tarif 9€ par adulte ; 7€ de 6 à 12 ans ; gratuit moins de 6 ans

50 personnes maximum. .

L’événement Balade contée dans la Vallée des Traouïéro Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme de Perros-Guirec