Balade contée dans la vallée du Rimon, Vallée du Rimon / Domloup, Domloup

Informations pratiques

Balade contée dans la vallée du Rimon Dimanche 20 septembre, 15h00 Vallée du Rimon / Domloup Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous guider par le murmure du ruisseau et la voix de notre conteur pour une déambulation magique au cœur de la Vallée du Rimon, où l’histoire locale se mêle aux secrets d’une nature préservée.

Vallée du Rimon / Domloup Vallée du Rimon 35410 Domloup Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.tourisme-paysdechateaugiron.bzh/activites/espace-naturel-de-la-vallee-du-rimon/

une déambulation magique au cœur de la Vallée du Rimon

©Mediathèque de Domloup