Balade contée dans le vieux village Vieux village de Sahune Sahune

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Venez découvrir le vieux village avec Sophie Deplus, conteuse professionnelle.

Suivons les enfants venus chercher l’eau à la fontaine, et écoutons l’incroyable récit de voyage de ce cordonnier rêveur… L’un de ceux qui exercèrent leur art à Sahune ?

Comment les fidèles ont-ils repoussé les murs de leur église pour l’agrandir, comment un certain petit gardien des « brebis de Sahune » a épousé une princesse ? Connaissez-vous l’étrange et mystérieuse histoire d’amour dont l’un des cimetières fût le théâtre, et les aventures de cette enfant perdue, une nuit d’hiver entre Rocher des Fées et Montagne du Géant ?

Plus de temps à perdre ! Venez flâner parmi les vieilles pierres, la machine à remonter le temps, à glisser d’un monde à l’autre, est en marche !

Vieux village de Sahune montée du château 26510 SAHUNE Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Le vieux village, abandonné par ses habitants de la fin du XIXè siècle aux années 1930, est aujourd'hui rénové et entretenu par une association. Sentier botanique, écomusée et point de vue sur la vallée complètent la visite.

