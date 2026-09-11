Balade contée dans les Grandes Landes de Trébédan, Espace naturel Yves Donguy, Brusvily

Informations pratiques

Balade contée dans les Grandes Landes de Trébédan Dimanche 20 septembre, 14h00 Espace naturel Yves Donguy Côtes-d’Armor

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Coquecigrues et billevesées !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous entraîner au cœur des Grandes Landes de Trébédan… là où le vent chuchote encore d’anciennes histoires, et où chaque sentier pourrait bien vous égarer entre vrai et fabulation.

Les Veilleurs et veilleuses de contes du Pays de Dinan vous invitent à une promenade pas tout à fait comme les autres. À la tombée des certitudes, entre bruyères et ajoncs, ils réveilleront pour vous les paroles du pays gallo : contes, menteries et autres sornettes plus vraies que nature… ou presque.

Prenez garde : dans les landes, tout peut arriver. Une silhouette entre deux buissons, un rire porté par le vent, une histoire qui vous suit bien après le retour… Qui sait ce que vous y croiserez ?

Curieux, rêveurs, petits et grands sont conviés à cette escapade où l’imaginaire s’invite à chaque pas.

Espace naturel Yves Donguy Les Grandes Landes de Trébédan 22350 Brusvily Brusvily 22350 Côtes-d’Armor Bretagne https://antenne-rance-emeraude.bretagne-vivante.org/grandes-landes-de-trebedan/ L’Espace naturel Yves Donguy, situé dans les Grandes Landes de Trébédan (Côtes d’Armor), est une zone humide remarquable de Bretagne composée de landes, de mares et de boisements. Ce site naturel d’environ 25 hectares abrite une biodiversité rare, avec de nombreuses espèces protégées de plantes, d’oiseaux et d’amphibiens.

Restauré et préservé par l’association Bretagne Vivante, il porte le nom du naturaliste Yves Donguy, à l’origine de sa redécouverte dans les années 1990. Un sentier pédagogique permet aujourd’hui au grand public de découvrir ce paysage typique des landes bretonnes. Petit parking pour véhicules légers

Coquecigrues et billevesées !

© Yannick Meneux