Balade contée dans les rues de Mâcon Chapelle des Récollets Mâcon

Balade contée dans les rues de Mâcon 20 et 21 septembre Chapelle des Récollets Saône-et-Loire

Inscription conseillée | Départ de la balade à la chapelle des Récollets.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez pour une balade contée dans les rues de la ville avec la troupe mâconnaise Le Théâtre de l’Inattendu, et laissez-vous surprendre.

Chapelle des Récollets Rue de Senecé, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 04 79 15 »}]

© Ville de Mâcon