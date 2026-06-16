Balade contée de la forêt enchantée rue de l’église Barst vendredi 10 juillet 2026.

Barst

Balade contée de la forêt enchantée

rue de l’église à Marienthal commune de Barst Barst Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 18:30:00

Date(s) :

2026-07-10

En fin d’après-midi, allons chercher la fraîcheur, en allant se promener dans la forêt enchantée pour écouter quelques contes de fées de l’été. Sur inscription auprès de l’Office de tourisme. Gratuit pour les moins de 3 ans.Tout public

4 .

rue de l’église à Marienthal commune de Barst Barst 57450 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

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English :

In the late afternoon, let’s go enjoy the cool air with a walk through the enchanted forest to listen to some summer fairy tales. Registration required at the Tourist Office. Free for children under 3.

L’événement Balade contée de la forêt enchantée Barst a été mis à jour le 2026-06-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH