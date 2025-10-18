Balade contée de la Reine Aliénor d’Aquitaine La Teste-de-Buch
13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Balade contée dans la nature ponctuée par des acteurs costumés relatant l’histoire de la Reine Aliénor d’Aquitaine.
Des plantes sauvages médicinales et leur utilisation au Moyen-Age sont décrites pendant le parcours.
Minimum 5 personnes, maximum 20 personnes.
Sur réservation obligatoire. RDV sur le parking des Prés Salés Ouest. .
13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com
