Balade contée de la Reine Aliénor d’Aquitaine

13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Plongez au cœur du Moyen Âge lors d’une balade contée en pleine nature. Au fil du chemin, des comédiens en costume feront revivre l’histoire fascinante de la reine Aliénor d’Aquitaine et les intrigues de son époque.

Entre récit et découverte, cette promenade sera aussi l’occasion d’explorer les plantes sauvages médicinales et les usages que leur réservaient les hommes et les femmes du Moyen Âge.

Minimum 5 personnes, maximum 20 personnes.

Sur réservation obligatoire. RDV sur le parking des Prés Salés Ouest. .

13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

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English : Balade contée de la Reine Aliénor d’Aquitaine

L’événement Balade contée de la Reine Aliénor d’Aquitaine La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-16 par OT La Teste-de-Buch