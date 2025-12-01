Balade contée de Noël dans Riquewihr et son vignoble avec Charlotte Riquewihr

Balade contée de Noël dans Riquewihr et son vignoble avec Charlotte Riquewihr samedi 27 décembre 2025.

Balade contée de Noël dans Riquewihr et son vignoble avec Charlotte

Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-27 14:00:00

fin : 2026-01-04 16:00:00

Date(s) :

2025-12-27 2026-01-04

Partez pour une balade enchanteresse dans les vignobles de Riquewihr avec Charlotte, qui vous dévoilera contes et légendes d’antan.

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 7 59 77 16 92 contact@au-gres-des-sentiers.fr

English :

Take an enchanting stroll through the vineyards of Riquewihr with Charlotte, who will tell you tales and legends of yesteryear.

German :

Begeben Sie sich mit Charlotte auf einen zauberhaften Spaziergang durch die Weinberge von Riquewihr. Sie wird Ihnen Märchen und Legenden aus vergangenen Zeiten erzählen.

Italiano :

Fate un’incantevole passeggiata tra i vigneti di Riquewihr con Charlotte, che vi racconterà storie e leggende di un tempo.

Espanol :

Dé un encantador paseo por los viñedos de Riquewihr con Charlotte, que le contará historias y leyendas de antaño.

