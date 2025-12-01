Balade contée de Noël Club les Retrouvailles Dieuze

Balade contée de Noël

Balade contée de Noël

Club les Retrouvailles Avenue 1ère division polonaise grenadiers Dieuze Moselle

Pleine de surprises, de gourmandise et de fous rires !!

Sur inscription, places limitées

Départs échelonnés.

Repas au chaud sur réservation.Tout public

+33 3 87 86 97 41 accueil@mjccsdieuze.fr

English :

Full of surprises, good food and lots of laughs!

Registration required, places limited

Staggered departures.

Hot meal on reservation.

