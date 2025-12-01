Balade contée de Noël Club les Retrouvailles Dieuze
Balade contée de Noël Club les Retrouvailles Dieuze samedi 20 décembre 2025.
Balade contée de Noël
Club les Retrouvailles Avenue 1ère division polonaise grenadiers Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Pleine de surprises, de gourmandise et de fous rires !!
Sur inscription, places limitées
Départs échelonnés.
Repas au chaud sur réservation.Tout public
Club les Retrouvailles Avenue 1ère division polonaise grenadiers Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 97 41 accueil@mjccsdieuze.fr
English :
Full of surprises, good food and lots of laughs!
Registration required, places limited
Staggered departures.
Hot meal on reservation.
