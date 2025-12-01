Balade contée de Noël Lièpvre

Balade contée de Noël

Plongez dans la féerie de Noël à la Ferme d’Argentin ! Au fil d’une balade contée, découvrez des récits empreints de tendresse et de magie, entre animaux, légendes et esprits bienveillants. Une parenthèse enchantée pour petits et grands.

Un peu de lumière et de chaleur

Quand les lumières d’hiver commencent à embraser les chemins de la Ferme d’Argentin, une magie douce s’installe… Laissez-vous emporter par une balade contée de Noël, d’abri en abri, près des enclos des animaux où les histoires merveilleuses prennent vie.

A chaque abri, les conteurs vous inviteront à écouter des récits peuplés d’animaux, de créatures bienveillantes et de rencontres inattendues. Les aventures de ces êtres, parfois surgis du fond des temps, feront rêver, rire et s’émouvoir. Même s’ils ne sont pas forcément humains, ils nous rappelleront que la fraternité, la générosité et la joie du partage sont les plus beaux cadeaux que l’on puisse s’offrir. .

Immerse yourself in the enchantment of Christmas at the Ferme d?Argentin! Join us on a storytelling tour and discover tales of tenderness and magic, with animals, legends and benevolent spirits. An enchanted interlude for young and old alike.

Tauchen Sie auf der Ferme d’Argentin in den Weihnachtszauber ein! Entdecken Sie auf einem Märchenspaziergang zärtliche und magische Erzählungen über Tiere, Legenden und wohlwollende Geister. Eine zauberhafte Auszeit für Groß und Klein.

Immergetevi nell’incanto del Natale alla Ferme d’Argentin! Passeggiate e scoprite storie di tenerezza e magia, con animali, leggende e spiriti benevoli. Una parentesi incantata per grandi e piccini.

Sumérjase en el encanto de la Navidad en la Ferme d’Argentin Pasee y descubra historias de ternura y magia, con animales, leyendas y espíritus benévolos. Un paréntesis encantado para grandes y pequeños.

