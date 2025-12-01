Balade contée de Noël Masevaux-Niederbruck

Balade contée de Noël Masevaux-Niederbruck jeudi 25 décembre 2025.

Balade contée de Noël

5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-25 19:00:00

2025-12-25

En ce soir de Noël, le veilleur de nuit reprend son service pour une promenade au cœur de Masevaux Suivez-le à la lueur de sa lanterne à travers les ruelles de la ville, sublimées par de nombreuses scènes féeriques. Laissez-vous emporter par les histoires et légendes locales qu’il vous contera, entre traditions et magie de Noël.

5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr

English :

On this Christmas Eve, the night watchman is back on duty for a stroll through the heart of Masevaux. Follow him by the light of his lantern through the narrow streets of the town, sublimated by numerous magical scenes. Let yourself be carried away by the local stories and legends he’ll tell you, between traditions and the magic of Christmas.

German :

An diesem Weihnachtsabend nimmt der Nachtwächter seinen Dienst wieder auf und unternimmt einen Spaziergang durch das Herz von Masevaux. Folgen Sie ihm im Schein seiner Laterne durch die Gassen der Stadt, die mit zahlreichen märchenhaften Szenen geschmückt sind. Lassen Sie sich von den lokalen Geschichten und Legenden mitreißen, die er Ihnen zwischen Traditionen und Weihnachtszauber erzählt.

Italiano :

In questa vigilia di Natale, il guardiano notturno torna in servizio per una passeggiata nel cuore di Masevaux. Seguitelo alla luce della sua lanterna per le stradine del paese, sullo sfondo di scene magiche. Lasciatevi trasportare dalle storie e dalle leggende locali che vi racconterà, tra tradizioni e magia del Natale.

Espanol :

En esta Nochebuena, el vigilante nocturno vuelve a la carga para dar un paseo por el corazón de Masevaux. Sígale a la luz de su linterna por las callejuelas del pueblo, con un telón de fondo de escenas mágicas. Déjese llevar por las historias y leyendas locales que le contará, entre tradiciones y la magia de la Navidad.

