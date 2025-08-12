Balade contée de Saint-Epain Saint-Épain

La Touraine, c’était comment avant ? Les grands châteaux, les rois majestueux, l’immmense Loire, on connaît ! Mais c’était comment pour les autres, les petits tourangeaux ? Ceux qui ne sont pas écrits dans les livres d’histoire ?

Et bien Marguerite, elle le sait !

Et bien Marguerite, elle le sait ! Du haut de ses deux milles et quelques années, Marguerite vous racontera à sa façon la vie des petites gens de Touraine à travers son beau village de Saint-Epain qu’elle n’a jamais quitté !

Laissez-la vous transporter dans les époques pour revivre les évènements de la grande et la petite histoire à travers ses yeux. Comme elle le dit elle-même “Y’a pas qu’les grands châteaux qui s’sont construits dans l’Histoire, y’a aussi les p’tits villages !” 5 .

Près de la fontaine Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 05 20 04 37 lesmondesdelouise2024@gmail.com

English :

What was Touraine like before? The great châteaux, the majestic kings, the immense Loire, we know all about it! But what was it like for the others, the little Tourangeaux? The ones who aren’t in the history books?

Well, Marguerite knows!

German :

Wie war die Touraine früher? Die großen Schlösser, die majestätischen Könige, die riesige Loire das kennt man! Aber wie war es für die anderen, die kleinen Leute aus der Touraine? Diejenigen, die nicht in den Geschichtsbüchern stehen?

Marguerite weiß es!

Italiano :

Com’era la Touraine prima? I grandi castelli, i re maestosi, l’immensa Loira: tutti ne abbiamo sentito parlare! Ma com’era per gli altri, i piccoli Tourangeaux? Quelli che non compaiono nei libri di storia?

Ebbene, Marguerite lo sa!

Espanol :

¿Cómo era antes Touraine? Los grandes castillos, los reyes majestuosos, el inmenso Loira… ¡todos hemos oído hablar de ella! Pero, ¿cómo era para los demás, los pequeños Tourangeaux? ¿Los que no aparecen en los libros de historia?

Marguerite lo sabe

