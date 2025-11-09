BALADE CONTEE DE SAINT-THIBERY PLACE AUX HISTOIRES Saint-Thibéry

BALADE CONTEE DE SAINT-THIBERY PLACE AUX HISTOIRES Saint-Thibéry dimanche 9 novembre 2025.

1 Place de la mairie Saint-Thibéry Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-09

2025-11-09

Balade contée de Saint-Thibéry Au fil des Rues

Partez à la découverte des demeures médiévales du village ainsi que des nombreuses maisons vigneronnes que Philipe Charleux, conteur-comédien vous fera découvrir lors de sa balade contée.

Afin de participer à l’animation, il est demandé aux participants de porter dans leur tenue vestimentaire un élément de couleur ROUGE.

Partez à la découverte des demeures médiévales du village ainsi que des nombreuses maisons vigneronnes que Philipe Charleux, conteur vous fera découvrir lors de sa balade contée.

A l’heure où le soleil se retire,

Le destin nous rassemblera.

Les ruelles attendent… Pas après pas, le chemin des contes se révèlera !

Les histoires savoureuses, attendent des oreilles complices !

Laissez-vous conter des histoires par Philippe Charleux, conteur-comédien

Afin de participer à l’animation, il est demandé aux participants de porter dans leur tenue vestimentaire un élément de couleur ROUGE.

Rendez-Vous devant la mairie

Départ de la balade à 15H30

Visite proposée par l’Office de Tourisme Mission Patrimoine Pézenas Pays d’art et d’histoire

#ESCAPADEPATRIMOINE .

1 Place de la mairie Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 pezenas@capdagde.com

English :

Saint-Thibéry Au fil des Rues storytelling tour

Discover the village’s medieval dwellings and numerous winegrowers’ houses as Philipe Charleux, storyteller and actor, takes you on a guided tour.

To take part in the event, participants are asked to wear a RED item of clothing.

German :

Märchenhafter Spaziergang in Saint-Thibéry Au fil des Rues

Entdecken Sie die mittelalterlichen Häuser des Dorfes sowie die zahlreichen Winzerhäuser, die Ihnen Philipe Charleux, ein Erzähler und Komödiant, auf seinem Märchenspaziergang näher bringen wird.

Um an der Animation teilnehmen zu können, werden die Teilnehmer gebeten, in ihrer Kleidung ein Element in der Farbe ROT zu tragen.

Italiano :

Visita narrativa di Saint-Thibéry Au fil des Rues

Scoprite le case medievali del villaggio e le numerose case dei viticoltori che Philipe Charleux, narratore e attore, vi condurrà in una visita guidata.

Per partecipare all’evento, i partecipanti devono indossare un capo d’abbigliamento ROSSO.

Espanol :

Visita cuentacuentos de Saint-Thibéry Au fil des Rues

Descubra las casas medievales del pueblo y las numerosas casas de viticultores que Philipe Charleux, cuentacuentos y actor, le llevará en una visita guiada.

Para participar en el acto, los participantes deberán llevar una prenda ROJA.

