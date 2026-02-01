Balade contée découverte du castor à bord La Mignonette Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire

Balade contée découverte du castor à bord La Mignonette

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-02-21 15:30:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Embarquez en bateau de Loire pour une découverte sensible du fleuve entre histoire d’ici et traces du Père Castor. .

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire bateaudeloire@gmail.com

