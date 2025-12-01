Balade contée Des ours polaires au musée Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Balade contée Des ours polaires au musée

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Balade contée Des ours polaires au musée le 24 décembre 2025 de 11h00 à 11h30 au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

Pour les enfants de 2 à 5 ans, visite incluse dans le billet d’entrée.

Une balade contée, destinée aux enfants à partir de 2 ans accompagnés d’un parent, invite à voyager dans les mondes polaires en compagnie de l’ours, le plus fidèle compagnon de l’enfance ! N’oubliez pas vos gants et votre bonnet!

Durée 30 min. .

