Balade contée d’Halloween à Bergheim Bergheim

Début : Mercredi 2025-10-26 16:30:00

fin : 2025-10-29 17:30:00

2025-10-26 2025-10-29 2025-11-02

Partez au crépuscule dans le vignoble de Bergheim avec Charlotte, pour une balade contée autour des sorcières et légendes locales.

Partez en famille à la découverte du vignoble qui entoure le beau village médiéval de Bergheim.

Au crépuscule, Charlotte vous emmènera sur les sentiers pour une balade contée pleine de mystère et de convivialité. Entre légendes locales et histoires de sorcières, petits et grands se laisseront transporter par l’ambiance unique de cette soirée d’automne. .

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Set off into the Bergheim vineyards at dusk with Charlotte, for a storytelling tour of witches and local legends.

German :

Gehen Sie in der Abenddämmerung mit Charlotte in die Weinberge von Bergheim und unternehmen Sie einen Spaziergang mit Geschichten über Hexen und lokale Legenden.

Italiano :

All’imbrunire, Charlotte si addentra nei vigneti di Bergheim per una passeggiata narrativa sulle streghe e le leggende locali.

Espanol :

Al anochecer, adéntrese en los viñedos de Bergheim con Charlotte para dar un paseo narrativo sobre brujas y leyendas locales.

