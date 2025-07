Balade contée Dippje, Entre Histoire et légendes Duppigheim

Balade contée Dippje, Entre Histoire et légendes

54 rue du Général de Gaulle Duppigheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-02 19:15:00

2025-08-02

Contesse Luciole propose une promenade unique à Duppigheim, entre Histoire et contes du terroir, pour (re)découvrir le village sous un angle à la fois réel et imaginaire. Une balade accessible à tous, petits et grands, habitants ou visiteurs.

Ni visite guidée, ni spectacle de contes, c’est un entre-deux que propose Contesse Luciole une promenade à travers l’Histoire et les histoires de Duppigheim.

La conteuse guide petits et grands à travers les rues du village et en brosse le portrait, entre anecdotes historiques et contes du terroir, plongeant les participants dans le réel et l’imaginaire d’autrefois.

Cette balade s’adresse à tous ceux qui souhaitent (re)découvrir Dìppje dans une ambiance curieuse et détendue ; elle est accessible à tous Duppigheimois ou non, enfants ou adultes.

A partir de 7 ans, durée 1h, animation maintenue en cas de pluie.

Prenez vos billets en ligne

Visite uniquement en français .

+33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

English :

Contesse Luciole offers a unique stroll through Duppigheim, combining history and local tales, to (re)discover the village from a perspective that’s both real and imaginary. The walk is open to all, young and old, residents and visitors alike.

German :

Contesse Luciole bietet einen einzigartigen Spaziergang in Duppigheim an, zwischen Geschichte und regionalen Geschichten, um das Dorf aus einem realen und zugleich imaginären Blickwinkel (wieder) zu entdecken. Ein Spaziergang, der für alle zugänglich ist, ob groß oder klein, Einwohner oder Besucher.

Italiano :

Contesse Luciole propone una passeggiata unica attraverso Duppigheim, che unisce storia e racconti locali per (ri)scoprire il villaggio da una prospettiva sia reale che immaginaria. È una passeggiata per tutti, grandi e piccini, residenti e visitatori.

Espanol :

Contesse Luciole propone un paseo único por Duppigheim, en el que se combinan la historia y los cuentos locales para (re)descubrir el pueblo desde una perspectiva a la vez real e imaginaria. Es un paseo para todos, jóvenes y mayores, residentes y visitantes.

