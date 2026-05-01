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Balade contée Drusenheim

Balade contée Drusenheim vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Jardins de l'altwasser

Ville : 67410 Drusenheim

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Drusenheim

Balade contée

Jardins de l’altwasser Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 09:00:00
fin : 2026-05-22 11:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Partons nous promener dans les beaux jardins du Gabion où de belles histoires et des comptines vous accueillerons tout au long du chemin.

A 9h et 10h15 | Pour les 0-3 ans

Entrée gratuite, sur réservation auprès du RPE relaispetiteenfance@cc-paysrhenan.fr.

Dans le cadre des semaines Et si on le faisait ensemble ? du 16 mai au 6 juin 2026.

En partenariat avec la PMI et le RPE   .

Jardins de l’altwasser Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40  info@poleculturel-drusenheim.fr

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English :

L’événement Balade contée Drusenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Rhénan

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