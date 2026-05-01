Balade contée Drusenheim
Balade contée Drusenheim vendredi 22 mai 2026.
Drusenheim
Balade contée
Jardins de l’altwasser Drusenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 09:00:00
fin : 2026-05-22 11:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Partons nous promener dans les beaux jardins du Gabion où de belles histoires et des comptines vous accueillerons tout au long du chemin.
A 9h et 10h15 | Pour les 0-3 ans
Entrée gratuite, sur réservation auprès du RPE relaispetiteenfance@cc-paysrhenan.fr.
Dans le cadre des semaines Et si on le faisait ensemble ? du 16 mai au 6 juin 2026.
En partenariat avec la PMI et le RPE .
Jardins de l’altwasser Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr
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English :
L’événement Balade contée Drusenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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