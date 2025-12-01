Balade contée du 31 Office de Tourisme Les Rousses

Balade contée du 31

Office de Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 22:45:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Une balade contée et animée, à la lueur des lanternes, pour passer le cap vers la nouvelle année, en toute convivialité et bonne humeur !

Niveau facile, accessible dès 4 ans

Prévoir lampe frontale ou de poche à raquettes ou à pied selon l’enneigement.

Animation sur réservation. .

Office de Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 86 21 91 randocontes@gmail.com

English : Balade contée du 31

German : Balade contée du 31

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade contée du 31 Les Rousses a été mis à jour le 2025-11-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses