Balade contée du 31 Office de Tourisme Les Rousses

Balade contée du 31
Office de Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses
Tarif : 12 EUR
Tarif enfant
2025-12-31 22:45:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Une balade contée et animée, à la lueur des lanternes, pour passer le cap vers la nouvelle année, en toute convivialité et bonne humeur !
Niveau facile, accessible dès 4 ans
Prévoir lampe frontale ou de poche à raquettes ou à pied selon l’enneigement.
Animation sur réservation. .
Office de Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses 39220 +33 6 16 86 21 91 randocontes@gmail.com
