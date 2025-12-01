Balade contée du 31 Office de Tourisme Les Rousses

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Office de Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses Jura

2025-12-31 22:45:00
2025-12-31

2025-12-31

Une balade contée et animée, à la lueur des lanternes, pour passer le cap vers la nouvelle année, en toute convivialité et bonne humeur !
Niveau facile, accessible dès 4 ans
Prévoir lampe frontale ou de poche à raquettes ou à pied selon l’enneigement.
Animation sur réservation.   .

Office de Tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 86 21 91  randocontes@gmail.com

