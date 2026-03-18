Balade contée du village de Saint-Sixte par Dame Sidonie Parvis de la mairie Saint-Sixte

Balade contée du village de Saint-Sixte par Dame Sidonie

Parvis de la mairie 1 place de la Batellerie Saint-Sixte Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Balade contée du village et de l’église des mariniers avec les Héritiers du Geste.

Balade contée du village et de l’église des mariniers avec les Héritiers du Geste. .

Parvis de la mairie 1 place de la Batellerie Saint-Sixte 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 23 31 damesidonie@mailo.com

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English : Balade contée du village de Saint-Sixte par Dame Sidonie

Storytelling tour of the village and bargemen’s church with Les Héritiers du Geste.

L’événement Balade contée du village de Saint-Sixte par Dame Sidonie Saint-Sixte a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Destination Agen