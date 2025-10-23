Balade contée Échos des ronces Office de tourisme de Brocéliande Paimpont

Balade contée Échos des ronces

Office de tourisme de Brocéliande 1 Place du Roi Saint-Judicael Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-23 16:30:00

fin : 2025-10-30 18:30:00

2025-10-23 2025-10-30

La forêt abrite des créatures sauvages, qui se cachent, se dérobent à nos yeux, dissimulées derrière un voile. Faunes, sorcières, démons… Qui sont-ils et pourquoi se cachent-ils ? La fée du hasard sera votre passerelle entre l’exposition « Echos des Ronces » et la forêt mystérieuse…

Boucle 2 km étang de Paimpont, accessible poussette et PMR

Prévoir des tenues adaptées à la météo RDV devant l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont

A partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7 ans, merci de vous munir d’un billet tarif gratuit) .

Office de tourisme de Brocéliande 1 Place du Roi Saint-Judicael Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

