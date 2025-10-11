Balade contée en barque à Saint-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud

Place du Port de Monfaucon Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres

Une balade contée onirique et fantastique en barque, mêlant conte, théâtre, danse, conte équestre, au milieu de ce marais poitevin féérique, ouvrant la voie à l’imaginaire et à l’émerveillement. .

Place du Port de Monfaucon Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 91 92 32

