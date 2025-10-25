Balade contée en bord de mer Espace périscolaire Plovan
Balade contée en bord de mer
Espace périscolaire 2 Hent Kreisker Plovan Finistère
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 15:30:00
2025-10-25
Rejoignez notre balade d’1h30 en bord de mer avec la lecture d’extraits de ses textes de voyage, par l’autrice Gwenaëlle Abolivier.
Suivi d’une visite de la classe à l’ancienne et une lecture du Voyage en Bretagne de Gustave Flaubert, par l’association du patrimoine de Plovan.
Sur inscription
Le départ se fait de la bibliothèque. .
Espace périscolaire 2 Hent Kreisker Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 92 72 95
