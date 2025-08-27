Balade contée en bords de Loire Aurec-sur-Loire

Camping des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire

27 août 2025, 14:30

17:00

2025-08-27

Le collectif Konsl’diz vous propose des contes au camping ou à la ferme !

Pour 27 août, rendez-vous au camping des Gorges de la Loire pour une balade contée sur les bords de Loire avec Sydé, conteur et Marie Hebbelynck, musicienne.

Camping des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 26 19 69 konsldiz@gmail.com

English :

The Konsl’diz collective brings storytelling to campsites and farms!

On August 27, join us at the Gorges de la Loire campsite for a storytelling stroll along the banks of the Loire with storyteller Sydé and musician Marie Hebbelynck.

German :

Das Kollektiv Konsl’diz bietet Ihnen Märchen auf dem Campingplatz oder auf dem Bauernhof an!

Am 27. August treffen Sie sich auf dem Campingplatz Gorges de la Loire zu einem Märchenspaziergang an den Ufern der Loire mit dem Erzähler Sydé und der Musikerin Marie Hebbelynck.

Italiano :

Il collettivo Konsl’diz propone la narrazione in campeggio o in fattoria!

Il 27 agosto, appuntamento al campeggio Gorges de la Loire per una passeggiata di narrazione lungo le rive della Loira con Sydé, narratrice, e Marie Hebbelynck, musicista.

Espanol :

El colectivo Konsl’diz ofrece cuentacuentos en el camping o en la granja

El 27 de agosto, cita en el camping de las Gargantas del Loira para un paseo de cuentacuentos a orillas del Loira con Sydé, cuentacuentos, y Marie Hebbelynck, músico.

