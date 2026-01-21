Balade contée en Brenne Eau, source des contes

31-33 Rue Grande Saint-Gaultier Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Balade contée sous la lune par la conteuse Corinne Duchêne.Familles

Guidés par la conteuse Corinne Duchêne, partez à la rencontre des naïades et autres déesses. Au fil de l’eau se délie la langue du conteur. Il était un temps où les fleuves étaient des déesses, les naïades se baignaient dans les fontaines et les nixes dans les étangs. Des êtres fabuleux se cachaient dans les eaux sombres des puits, où tapis dans le lit des rivières. L’eau est un trésor précieux. Spectacle familial. 5 .

31-33 Rue Grande Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 96 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling walk under the moon by the storyteller Corinne Duchêne.

L’événement Balade contée en Brenne Eau, source des contes Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-01-21 par Destination Brenne