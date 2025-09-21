Balade contée en calèche rue de Brocéliande Tréhorenteuc

Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et partez au rythme des chevaux à la découverte de la forêt de légendes.

La calèche vous amène à la découverte du bourg et du Val sans retour pendant que Lindylou, Julie ou Tortequesne vous raconte les histoires des lieux !

– RDV 15 min avant, devant les halles couvertes ; parcours de 5 km ; 2h de prestation ;

– Accessible aux personnes à mobilité réduite (500 m de marche) ;

– Réservation et paiement auprès de Fabien de la Calèche de Brocéliande (carte, espèces, chèque).

– Départ assuré à partir de 10 personnes, max 35 personnes. .

rue de Brocéliande Halles couvertes Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 47 74

