Balade contée en campagne Bibliothèque Plovan Jeudi 30 octobre, 14h00 Entrée libre, réservation conseillée

1h30 de balade en campagne, accompagnés Gwenaëlle Abolivier et de son sac de textes de voyages.

La balade en campagne est suivie d’une présentation du voyage des graines, ou escape graines !, proposé par l’animatrice environnement du Haut Pays Bigouden Valérie Dufour. Rendez-vous à la bibliothèque Ti an Dudi !

Gwenaëlle Abolivier parcourt le monde pendant vingt ans en tant que grand reporter radio à France Inter et productrice d’émissions. En 2022 et 2023, elle est la directrice artistique et littéraire, et autrice associée à la Maison Julien Gracq. Aujourd’hui, elle développe une œuvre littéraire et poétique qui puise ses racines dans le voyage au long cours et les horizons du monde entier, la mer et les îles. Les femmes et les hommes, qui vivent en lien avec les océans et participent à leur préservation, nourrissent son travail et son imaginaire.

Cette action a lieu dans le cadre de la résidence En Voyage ! de la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-30T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-30T16:00:00.000+01:00

bibliothequedeplovan@orange.fr 0298927295

Bibliothèque 2, Hent Kreisker Plovan Plovan 29710 Finistère