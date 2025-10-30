Balade contée en campagne Bibliothèque salle Ti an Dudi Plovan

Bibliothèque salle Ti an Dudi 2 Hent Kreisker Plovan Finistère

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

2025-10-30

Balade contée en campagne plovanaise, en compagnie de l’autrice Abolivier qui lira ses textes de voyage.

La balade se terminera avec Valérie Dufour, animatrice environnement, qui organisera un Escape graine et un échange autour du voyage des graines.

Le départ se fait de la bibliothèque.

Sur réservation. .

