Balade contée en coeur de ville Hasparren
Balade contée en coeur de ville Hasparren mardi 4 août 2026.
Hasparren
Balade contée en coeur de ville
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04 11:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Balade contée en coeur de ville, partez à la découverte des histoires, anecdotes et patrimoine de Hasparren La cité des chênes avec notre guide Alain. Verre de l’amitié en fin de parcours. .
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Balade contée en coeur de ville
L’événement Balade contée en coeur de ville Hasparren a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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