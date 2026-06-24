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Balade contée en coeur de ville Hasparren

Balade contée en coeur de ville Hasparren

Balade contée en coeur de ville Hasparren mardi 4 août 2026.

Adresse
Chapelle du Sacré Coeur
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Hasparren

Balade contée en coeur de ville

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Balade contée en coeur de ville, partez à la découverte des histoires, anecdotes et patrimoine de Hasparren La cité des chênes avec notre guide Alain. Verre de l’amitié en fin de parcours.   .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Balade contée en coeur de ville

L’événement Balade contée en coeur de ville Hasparren a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque

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