Hasparren

Balade contée en coeur de ville

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-06 11:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Balade contée en coeur de ville, partez à la découverte des histoires, anecdotes et patrimoine de Hasparren La cité des chênes avec notre guide Alain. Verre de l’amitié en fin de parcours. .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Balade contée en coeur de ville

L’événement Balade contée en coeur de ville Hasparren a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Pays Basque