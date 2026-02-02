Balade contée en famille à la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch

Balade contée en famille à la Dune du Pilat

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Célébrons l’hiver sur la Dune avec la conteuse Myriam ! Un moment poétique et de douceur, à partager en famille. Gratuit. A partir de 6 ans.

NB Les escaliers ne seront pas installés pour cette date, l’ascension de la Dune se fera par le sable. .

